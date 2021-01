Vittoria Conte: “Messa la firma sulla rinascita di un nome che non aveva più futuro all’Inter”

E’ l’Inter di Antonio Conte, e lo si vede da tanti elementi. L’allenatore nerazzurro ha messo la sua firma sulla grande stagione (Europa a parte) disputata dalla squadra. E sulla rinascita di alcuni giocatori. A cominciare da Marcelo Brozovic. Uno che, come scrive la Gazzetta dello Sport, in estate non aveva più futuro in nerazzurro:

“Brozovic è stato sul mercato tutta l’estate. Non c’era futuro, per lui all’Inter, tra patenti ritirate e serate oltre i limiti. Il croato visto contro la Juve è stato un gioiello di continuità, da sempre invece il suo difetto. È l’ultima vittoria dell’allenatore. Che davanti ora ha un’altra sfida, l’ennesima: portare qualche seconda linea all’altezza dei titolari. È l’unico vero limite riconoscibile dell’Inter, oggi, nella strada verso il Conte-ter“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)