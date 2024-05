Antonio Conte sempre più vicino alla panchina del Napoli . Come riportato da Fabrizio Romano, dopo l'approvazione a procedere da parte del presidente De Laurentiis, gli avvocati del club e l'entourage dell'allenatore sono al lavoro proprio ora per i dettagli finali del contratto. Si stanno risolvendo le questioni burocratiche prima delle firme.

Firma che non è prevista per oggi, c'è la questione legale ancora da concludere prima di portare a termine l'accordo totale. Avvocati al lavoro, si procede verso la firma per Antonio Conte al Napoli. Qui le parole odierne di ADL sull’ex allenatore dell’Inter.