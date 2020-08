“Antonio ha fatto chiaramente il suo nome a Marotta”. L’Inter prepara il regalo top per Conte

Come vi abbiamo riportato, il mercato in entrata dell’Inter (a differenza di quello in uscita, che vive ore frenetiche) entrerà nel vivo al termine dell’Europa League. Ma le linee guida dei nerazzurri sono piuttosto chiare. Unire, cioè, giovani di prospettiva e qualità a uomini che hanno già esperienza internazionale e mentalità vincente. Fra questi rientra anche N’Golo Kanté, un nome che, secondo Repubblica, Antonio Conte avrebbe fatto esplicitamente a Beppe Marotta:

“Conte ha chiesto esplicitamente a Marotta N’Golo Kanté. Malgrado il Chelsea non abbia chiuso a un’eventuale cessione, l’operazione resta complessa visto che il costo del cartellino si aggira attorno ai 45-50 milioni“, si legge sul quotidiano.

(Repubblica)