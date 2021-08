TMW – Inter-Correa, tutte le cifre dell’affare. È atteso giovedì a Milano

Le ultimissime sul Tucu, che l'Inter aspetta nelle prossime ore in città per le visite mediche e la firma sul contratto

Tra domani e giovedì Joaquin Correa è atteso a Milano per sottoporsi alle visite mediche, poi firmerà il nuovo contratto con l’Inter. Queste le ultimissime da TMW sull’arrivo del Tucu: “Joaquin Correa è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter. Dopo che la trattativa si è sbloccata nella giornata di oggi emergono anche i dettagli dell'accordo tra i nerazzurri e la Lazio. Il giocatore arriverà in prestito oneroso a 5 milioni di euro, con riscatto fissato a 23 più 3 di bonus, arrivando quindi a quota 31. Domani sarà il giorno chiave per l'accordo totale, con il giocatore che dovrebbe arrivare a Milano nella giornata di giovedì per le visite e la firma”.