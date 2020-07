Mercato, Darmian: “Io all’Inter? Ci sarà modo di pensare anche a quello. Sono discorsi da…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Parma-Atalanta, Matteo Darmian, laterale gialloblù più volte accostato ai nerazzurri, ha parlato anche del suo futuro e della possibilità di trasferirsi a Milano nella prossima stagione:

“Io all’Inter? A oggi non so nulla, manca ancora una partita. Poi avremo la possibilità di staccare qualche giorno e ci sarà modo di pensare anche a quello. Sono discorsi da rimandare, non penso sia il momento giusto per parlarne. Abbiamo messo in difficoltà una grandissima squadra, credo vada data una nota di merito al Parma. Abbiamo avuto anche diverse opportunità per il 2-0, purtroppo siamo qui a parlare di una sconfitta immeritata“.

