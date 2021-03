Tutti pazzi per De Paul, anche l’Inter c’è: l’Udinese fissa il prezzo per giugno

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, in estate De Paul lascerà l'Udinese per una big: anche l'Inter è interessata

L'Inter è una delle squadre in corsa per accaparrarsi le gesta del talento argentino, già nel mirino dei nerazzurri in altre finestre di mercato ma, per diversi fattori, l'affare non si è mai concretizzato. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il centrocampista ex Valencia, che è pronto a passare sotto l'ala di Mino Raiola, è destinato all'addio a giugno ma l'Udinese ha fissato il prezzo a 30 milioni di euro. "In Italia lo guardano Juventus e Inter, in Premier ci pensa Bielsa per il Leeds, ma non è l’unico. De Paul piace a Klopp al Liverpool, De Paul è stimato da Guardiola, tecnico del Manchester City. Ha buone referenze nelle grandi di Spagna e pure a Parigi", sottolinea il portale che ribadisce come, a decidere, sarà lo stesso De Paul.