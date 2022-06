Sky – Ex Inter, è fatta per Destro all’Empoli: pronte le visite mediche

Mattia Destro resta in Serie A. Decisivo un blitz serale dell'Empoli: ecco tutti i dettagli dell'operazione da Sky Sport

Mattia Destro resta in Serie A. Nonostante la retrocessione col Genoa, l’attaccante giocherà nel massimo campionato anche nella prossima stagione. Da svincolato, ha trovato l’accordo col suo prossimo club dopo i numerosi rumors delle ultime settimane. Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha svelato il suo prossimo club: “L’Empoli ha preso Mattia Destro con un blitz di questa sera, ha anticipato la concorrenza, lo volevano tutti nella parte medio-bassa di classifica. Un anno con opzione, visite mediche in programma per lunedì. Ha già avuto contatti con Zanetti, è un matrimonio voluto con forza”.