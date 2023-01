Sky – Inter, c’è la prima offerta per il rinnovo di de Vrij: “Segnale di fiducia”

Pare che il club interista sia intenzionato a tenerlo e che sarebbe arrivata per lui una prima offerta per un biennale. Il calciatore ci starebbe pensando. Questo è quanto riferito dal giornalista esperto di mercato: "Mentre si aspetta la risposta di Skriniar entro il venti gennaio, altrimenti il club nerazzurro penserà ad un suo no, il club nerazzurro fa sul serio per de Vrij. Offerto un contratto biennale all'olandese che ci sta pensando e avrà più tempo per pensarci. La società ha dato un segnale di fiducia nei confronti del calciatore e ci sono i margini per arrivare su un'intesa, magari anche durante questo mercato".