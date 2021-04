Di Gregorio pronto al salto: l’Inter ha un piano ‘alla Bastoni’ prima di riportarlo a casa

Al Monza di Berlusconi, Galliani e Brocchi che si gioca la promozione in Serie A ci sono due giovani dell'Inter di belle speranze

Al Monza di Berlusconi, Galliani e Brocchi che si gioca la promozione in Serie A ci sono due giovani dell'Inter di belle speranze che si stanno ritagliando un posto importante nel grande calcio: Pirlo e Di Gregorio. Su quest'ultimo, scrive Tuttosport, il club nerazzurro avrebbe un piano ben preciso: un'esperienza in Serie A prima di riportarlo alla base, proprio sulla scia di quanto accaduto con Alessandro Bastoni:

"L'Inter ha due giovani in prestito di belle speranze, il brasiliano Brazao (che però nelle ultime due annate ha giocato pochissimo) e Di Gregorio, titolare al Monza e reduce da ottimi campionati fra C e B: è pronto al salto, ma il club nerazzurro vorrebbe fargli maturare un'esperienza anche in A prima di riportarlo a casa"