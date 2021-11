Di Marzio: “Prima Lautaro, poi Barella: ecco la situazione più imminente ora”

L'esperto di mercato di Sky Sport ha parlato così del rinnovo più urgente ora, dopo quelli di Lautaro e Barella

In diretta a Sky Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato così della nuova priorità di casa Inter in tema rinnovi. Dopo quelli già ufficializzati di Lautaro Martinez prima e Nicolò Barella poi, ecco la situazione più imminente: "Mi sembra Zhang e Marotta siano stati chiari, c’è continuità in atto. A prescindere da quello, i rinnovi dei giocatori fondamentali dovevano essere per forza realizzati, a prescindere da tutto. Bloccare Lautaro e rinnovare il contratto a Barella per un discorso di riconoscenza erano prioritarie come situazioni, ora il più imminente è il rinnovo di Brozovic”.