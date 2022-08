Di Renzo: “Inter fra le squadre che si sono mosse meglio, Lukaku è un pezzo da novanta”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’intermediario di mercato Carlo Di Renzo ha parlato anche dei movimenti estivi dell'Inter

Marco Macca

La Juventus deve intervenire ancora sul mercato?

“Sicuramente bisognerà cercare un terzino sinistro, perché in quella zona il ruolo è scoperto. Per quanto riguarda Depay spero che arrivi per alzare il livello del campionato”.

Le altre squadre che si sono mosse meglio sul mercato?

“Sicuramente l’Inter, che con Lukaku ha trovato un pezzo da novanta; per quanto riguarda la Roma è stata imbastita una campagna acquisti di livello e si candida per poter insidiare le altre per lo scudetto”.

Sul Milan?

“Il Milan ha messo in rosa un fuoriclasse del calibro di De Ketelaere, facendo un grandissimo colpo. Ha una rosa giovane che può solamente migliorare. Puntare a riconfermarsi non sarà facile. Anche il rodaggio del gioco di Pioli si confermerà un fattore. A centrocampo ritengo non ci siano necessità, anche perché c’è già Tonali, che nel giro dei prossimi anni diventerà il più forte centrocampista italiano in circolazione”.