Inzaghi, posizione ferma: “Dialogo con Zhang ad Appiano su Skriniar. Ecco cosa gli ha detto”

Nella giornata di ieri, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ad Appiano Gentile Simone Inzaghi, l'area tecnica e il presidente dell'Inter , Steven Zhang, hanno avuto un colloquio. Un faccia a faccia in cui l'allenatore nerazzurro ha ribadito la sua posizione ferma sul futuro di Milan Skriniar, che il tecnico considera incedibile. Scrive il quotidiano:

"Steven Zhang ieri pomeriggio si è presentato alla Pinetina per salutare i giocatori, seguire l'allenamento della squadra e parlare, durante la cena, con il tecnico Inzaghi, l'ad Marotta e i dirigenti (...). Per ora la Pec di viale della Liberazione e i telefonini di Marotta e Ausilio non hanno portato novità rispetto a 2-3 settimane fa, ma mancano più di 20 giorni alla chiusura della sessione estiva. L'area tecnica e Inzaghi ritengono i due incedibili e questo concetto hanno ribadito ieri nel corso dei colloqui con il patron che dal canto suo vuole però sistemare il bilancio chiudendo il saldo della campagna trasferimenti 2022-23 con un attivo tra i 60 e gli 80 milioni".