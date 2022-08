Inter, Inzaghi ha parlato chiaro. Nuovo difensore? Akanji in pole. Ma Acerbi…

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa prima della sfida contro il Lecce sono chiare: il mister piacentino si aspetta un rinforzo in difesa per colmare il buco lasciato dalla partenza di Ranocchia, al momento non ancora sostituito.

"Al di là della situazione Skriniar, in casa Inter serve trovare un difensore che colmi il buco lasciato dall'addio di Ranocchia. In pole position resta Manuel Akanji, anche per via del contratto in scadenza 2023 che favorirebbe l'approdo in nerazzurro a cifre contenute. Il Borussia Dortmund però non molla e chiede almeno 20 milioni di euro quindi non si scarta l'idea, magari a fine mercato, che porta ad Acerbi", scrive Sport Mediaset che rimarca come Inzaghi sponsorizzi proprio Acerbi mentre la società preferirebbe altri profili.