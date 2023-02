Djalò-Scalvini seguiti: “Ma si lavora su un altro profilo in scadenza 2024. E’ il primo nome”

L'Inter si è già messa al lavoro per rinforzare la difesa del prossimo anno e, in particolare, sul nome che dovrà sostituire Skriniar

Concluso il mercato di gennaio, l'Inter si è già messa al lavoro per rinforzare la difesa del prossimo anno e, in particolare, sul nome che dovrà sostituire Milan Skriniar. Secondo quanto scrive Tuttosport, il vero primo nome sulla lista nerazzurra è quello di Pavard:

"Questa la situazione dei giocatori in rosa, ma l'Inter dovrà soprattutto sostituire Skriniar. Adesso i dirigenti hanno il tempo per lavorare e il primo obiettivo, al di là del difficilissimo sogno Scalvini (l'Atalanta chiede 40 milioni), è Pavard del Bayern: il francese è in scadenza nel 2024 e guadagna 5 milioni, ma ha già fatto capire di voler cambiare aria a fine annata. Da non scartare poi l'opzione Tiago Djalò , già trattato nei giorni scorsi nel caso in cui fosse stato ceduto subito Skriniar. E occhio a Smalling se non rinnoverà con la Roma".