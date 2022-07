Inter, c’è il nome per il dopo Ranocchia: “Occasione a zero valutata attentamente”

C'è un nome nuovo per la difesa dell'Inter. Un nome giovane, classe 1999, di qualità, e soprattutto disponibile a parametro zero

C'è un nome nuovo per la difesa dell'Inter . Un nome giovane, classe 1999, di qualità, e soprattutto disponibile a parametro zero. Si tratta di Dan-Axel Zagadou e, come scrive calciomercato.com, il club nerazzurro ha ricevuto oggi il suo agente nella sede di Viale della Liberazione a Milano. Nelle idee dell'Inter, Zagadou potrebbe sostituire Ranocchia. Ecco tutte le ultime novità:

"Ma non è tutto, perché nelle mire dell’Inter c’è anche un altro difensore, quello che dovrebbe riempire la casella lasciata vacante da Andrea Ranocchia.. Diversi i profili sotto la lente d’ingrandimento e da oggi possiamo aggiungere un altro nome al taccuino della dirigenza nerazzurra: parliamo di Dan-Axel Zagadou, difensore centrale in uscita a parametro zero dal Borussia Dortmund. Piede mancino e struttura fisica imponente, con i suoi 196 centimetri. Ausilio e Baccin hanno accolto questo pomeriggio il suo agente in sede e stanno valutando molto attentamente quella che sarebbe una buona opportunità di mercato".