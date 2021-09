Dimarco conquista l’Inter, presto il rinnovo: “Appuntamento a ottobre, cifre e scadenza”

E' bastato un mese di partite ufficiali a Federico Dimarco per conquistare tutti all'interno dell'ambiente Inter

"L'Inter si è ritrovata in rosa un calciatore maturo e pronto per fare l'esterno sinistro o il terzo di difesa, come accaduto contro la Sampdoria, oltre che pericolosissimo sui calci piazzati. Per questo motivo a breve si comincerà a parlare di rinnovo, c'è già un appuntamento fissato per il mese di ottobre tra la società e l'entourage del giocatore. L'attuale contratto è in scadenza 2023, si lavorerà per allungare di due o tre anni, con stipendio che potrebbe essere portato a circa due milioni a stagione, al pari di D'Ambrosio e Darmian. Perché anche l'Inter ora non vuole perdere questo Dimarco".