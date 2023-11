Di Marzio: “Inter, a gennaio poco da riparare. Ma piace Djalo e per lui…”

Gianluca Di Marzio , intervenuto a Skysport per parlare del mercato di gennaio (e si è soffermato in particolare sull'interesse, mai spento della Juve per Berardi.ndr) ha detto la sua anche sulle eventuali operazioni nerazzurre.

«Quello invernale è un mercato di riparazione - ha sottolineato - e il club nerazzurro ha poco da riparare. Perché in campionato sta andando bene, in CL è qualificata, e ha cambi in tutti i ruoli. A meno che non ci siano infortuni particolari o almeno che non nascano delle opportunità non sono previste particolari operazioni. Ma a gennaio a volte si prendono i giocatori che poi arrivano a parametro zero in estate e quindi si potrebbe pensare a quel tipo di trattative. Ad esempio piace Djalo, sia all'Inter che alla Juve, quelle operazioni si chiudono a gennaio-febbraio», ha spiegato il giornalista sul mercato interista sul portoghese in forza al Lille di cui vi ha parlato anche FCINTER1908.IT.