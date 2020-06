Di Marzio: “Tonali obiettivo primario. Lautaro? Inter e Barça hanno trattato per…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha fatto il punto sulle trattative che vedono l’Inter in primo piano e attivissima nella ricerca di grandi colpi per rinforzare la squadra di Antonio Conte:

TONALI – “E’ diventato un obiettivo primario per l’Inter. Per età, costi, per il fatto che sia italiano e per il fatto che sia un giocatore molto molto apprezzato dalla società“.

CHIESA – “La trattativa non è mai decollata, al di là di qualche contatto nei giorni scorsi“.

LAUTARO MARTINEZ – “Marotta ha detto la verità, anche se c’è da dire che Inter e Barcellona nelle scorse settimane hanno trattato per valori diversi rispetto alla clausola, con l’inserimento di contropartite. A oggi, non c’è un’intesa tra i due club. Negli ultimi giorni la trattativa è in stand-by. Anche perché l’Inter non ha un sostituto. Werner è andato al Chelsea, Cavani non vuole sedersi a trattare perché vuole capire la mappa delle possibili soluzioni“.

(Fonte: Sky Sport)