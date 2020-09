In Francia: “Inter, discorsi molto concreti in corso tra Godin e il Rennes. La situazione”

Non è assolutamente certa la permanenza all’Inter di Diego Godin la prossima stagione. Il centrale uruguaiano, che ha trovato molto spazio nella parte finale di stagione, potrebbe comunque lasciare Milano dopo solo un anno. Secondo quanto riporta il portale francese Le10Sport, il Rennes sarebbe infatti molto interessato al difensore, con l’allenatore Julien Stephan che cerca un profilo di grande esperienza e lo ritiene in grado di guidare tutta la difesa.

Ma il nodo è tutto economico: Godin percepisce uno stipendio molto alto a Milano e il Rennes dovrà fare di tutto per convincerlo. Al momento, però, afferma il portale, sono in corso discorsi molto concreti tra il giocatore e il club. L’ex Atletico ha ancora due anni di contratto in nerazzurro, ma può liberarsi senza problemi: e il Rennes sembra poter fare questo grande sforzo economico.