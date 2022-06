Dumfries-United, Ten Hag spinge. “Ecco cosa farebbe l’Inter in caso di partenza”

Il futuro di Denzel Dumfries all'Inter è in discussione. L'esterno olandese, dopo un'ottima stagione, ha ricevuto proposte dall'estero e una in particolare può cambiare il suo destino. Ten Hag, infatti, avrebbe individuato in Dumfries il rinforzo giusto per il nuovo Manchester United. "Ten Hag, connazionale e costruttore del nuovo Manchester United, stima tanto l’interista e cerca un giocatore su quella fascia per iniziare a rincorre City e Liverpool. Se Dumfries per davvero andasse via, a quel punto l’Inter dovrebbe organizzare la contraerea e prendere un altro esterno destro: stavolta servirebbe un big", commenta La Gazzetta dello Sport che rimarca come l'esterno olandese, costato 14 mln di euro, ora ne valga almeno 30.