Dybala, entourage nervoso. GdS: “L’Inter ha bisogno di tempo. Milan? C’è l’offerta ma…”

"Pure un certo nervosismo comincia a serpeggiare nel clan: si sentivano tutti vicini alla definitiva stretta di mano con l’a.d. Beppe Marotta e questo grande freddo ora preoccupa soprattutto Paulo, che vorrebbe ancora giocare la Champions, preferibilmente in Italia. Non è svanita la prospettiva di vestirsi di nerazzurro, anzi l’Inter è ancora la prima opzione, ma il tempo stringe e l’attesa non può certo essere infinita. Per questo, nel frattempo è meglio guardarsi attorno e magari rifare un giro nelle cancellerie europee: Fabrizio De Vecchi è l’agente che accompagna Jorge Antun, il discusso rappresentante dell’argentino, e ha cercato nuove offerte in giro per il Continente. Latitano come qualche settimana fa, anche per le alte richieste dell’argentino", spiega il quotidiano.