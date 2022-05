TyC Sports – Dybala all’Inter, ci siamo: a giorni la proposta ufficiale, affare avanzato

Paulo Dybala si avvicina all’Inter. Dialoghi costanti tra le parti e affare ora avanzato: è attesa la proposta ufficiale dei nerazzurri

Dopo le lacrime d'addio di lunedì all'Allianz Stadium, Paulo Dybala si avvicina all’Inter. Non ha dubbi Cesar Luis Merlo, giornalista argentino di TyC Sports che per primo parlò dell’interesse dei nerazzurri per il numero 10 in scadenza di contratto con la Juventus. Dialoghi costanti tra le parti e importanti passi avanti: giorno dopo giorno Dybala è sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra.