Sky – Dybala-Inter? Ingaggio alto per i nerazzurri, potrebbero cercare altro

Dybala non rinnova. La Juventus avrebbe deciso di non fare nessuna nuova offerta e avrebbe comunicato ai suoi agenti che il giocatore non è più al centro del progetto dopo l'arrivo di Vlahovic. A Guardalà, giornalista inviato a seguito dei bianconeri è stato chiesto se Marotta potrà fare un tentativo per l'argentino.