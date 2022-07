Dybala, Inter bloccata ma in pole. “Per Paulo resta l’offerta migliore anche se…”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Inter resta in pole per Paulo Dybala nonostante lo stallo avuto negli ultimi giorni. Dopo l'incontro dell'8 giugno scorso - l'offerta dell'Inter non ha soddisfatto Antun - non ci sono state novità e l'arrivo di Lukaku ha ribaltato lo scenario. "In rosa, però, è andato ad occupare il posto che era stato riservato a Dybala. Adesso, là davanti c’è un grande affollamento e, prima di tornare sulla “Joya”, l’Inter deve fargli spazio. Non basterà l’addio di Sanchez, già previsto e per il quale dovrebbe essere decisivo un imminente incontro con Felicevich, procuratore suo e pure di Vidal. In aggiunta, occorre che faccia le valigie uno tra Dzeko o Correa, visto che Lautaro è considerato incedibile. Ribadendogli che il desiderio di portare Dybala a Milano è intatto, Marotta ha spiegato la situazione ad Antun, chiedendo pazienza. Quella nerazzurra, al momento, resta la migliore offerta che Dybala ha in mano", spiega il Corriere dello Sport.