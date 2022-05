Dybala, notte degli esami all’Olimpico: tutti i pro e contro del colpo a zero per l’Inter

Notte degli esami all’Olimpico per Paulo Dybala: all'ultima finale con la Juve, di fronte a quello che può essere il suo futuro

Alessandro Cosattini

Notte degli esami all’Olimpico per Paulo Dybala. In scadenza di contratto al 30 giugno con la Juve, con di fronte quell’Inter che segue con grandissima attenzione gli sviluppi della situazione. E si è già mossa con l’entourage dell’argentino, attraverso Beppe Marotta, grandissimo estimatore della Joya. Ancora nessun accordo tra le parti, ma l’Inter è sicuramente in primissima fila per il colpo Dybala a 0 in vista della prossima stagione. Dipenderà da una serie di incastri, ma la dirigenza è già al lavoro sottotraccia da settimane ormai. Andiamo a vedere i pro e contro dell’affare Dybala per l’Inter.

Partendo innanzitutto dalla prestazione dell’Olimpico di Dybala. Positiva complessivamente, con lo splendido assist per il gol di Vlahovic a impreziosire la sua gara. Un occhio a Brozovic per non farlo impostare con libertà (compito meno gradito e riuscito all’argentino), poi la libertà da 10. Trovi la Joya in fascia (soprattutto sulla destra), ma anche in posizione centrale, tra le linee. Pesa quel tiro sparato fuori dal limite dell’area, un rigore in movimento fallito per un soffio dall’argentino.

I CONTRO

La posizione non si può considerare un ‘contro’, ma un incognita sì. Nel 3-5-2 interista, infatti, un 10 come Dybala può fare solo ed esclusivamente la seconda punta. Inzaghi non ha praticamente mai cambiato sistema di gioco, l’argentino non potrebbe agire nella posizione a lui più congeniale: quella di trequartista, libero di svariare e di creare gioco. Dybala ama venire a rifinire il gioco anche a centrocampo ed è una caratteristica anche di Dzeko e Lautaro Martinez (la volontà nerazzurra è di trattenerlo, non di sacrificarlo). Insomma, sarebbe un altro attaccante con caratteristiche simili, da rifinitore e non finalizzatore.

Il contro principale sono i tanti intoppi fisici delle ultime stagioni. Un fattore che ha fatto riflettere anche la Juventus in sede di trattativa per il rinnovo di contratto. 15 gol e 6 assist in 37 partite stagionali tra tutte le competizioni. Non arriverà a quota 40 dunque, ma si avvicinerà (condizione fisica permettendo). Il fatto che nell'ultimo periodo abbia ritrovato continuità, sicuramente rasserena chi osserva la situazione.

I PRO

Il più grande ‘pro’ che gioca a favore di Dybala è che si libera a zero dalla Juventus. Dunque niente costo del cartellino, ma ‘solo’ ingaggio. E commissioni all’entourage dell’argentino, che sicuramente non saranno basse. A ottobre aveva trovato un accordo con la Juve a circa 10 milioni, l’Inter ragiona su altre cifre fisse (circa 6/7 milioni) e un ruolo fondamentale potrebbero averlo i bonus e la durata del contratto.

Gioca a favore di Dybala anche il grande rapporto con Beppe Marotta, che lo portò alla Juventus dal Palermo. L’ad nerazzurro è da sempre un estimatore di Paulo e il colpo - a prescindere da come finirà la corsa scudetto con il Milan nelle ultime due giornate - infiammerebbe di sicuro il popolo nerazzurro.