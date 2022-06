Pedullà: “Inter, Dybala resta nei radar. Prima le cessioni”

Al 23 giugno l'Inter ha chiuso in pratica quattro colpi. Visite oggi per Mkhitaryan e manca solo l'annuncio ufficiale. Bellanova e Asllani devono fare le visite mediche. Poi c'è la questione Lukaku. A Sportitalia, Alfredo Pedullà ha spiegato che il belga arriverà settimana prossima a Milano per le visite mediche.