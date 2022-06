SM – Lukaku chiama tutti. Dybala intrappolato in valutazioni Inter. Il Milan…

Dopo il tira e molla con la Juventus è arrivato l'addio. E dopo tante voci sul suo futuro con squadre interessate dal Barcellona, all'Atletico, passando per Tottenham, Newcastle e Arsenal, Paulo Dybala ha puntato sull'Inter per restare in Serie A. La maggior parte degli attori hanno spinto per la buona conclusione dell'affare ma per adesso non c'è la firma. E alle pretendenti intanto si sono aggiunti il Milan e la Roma. Il giocatore ha bisogno di trovare una soluzione in tempo. Al momento, sottolineano a SportMediaset - è prigioniero delle valutazioni economiche e tecniche del club nerazzurro. La proposta interista non è stata accettata e si è entrati in una fase di stallo. Il Milan potrebbe essere stuzzicato dall'idea di provare a strapparlo ai nerazzurri. Tutto a fari spenti, non c'è stato un vero e proprio contatto.