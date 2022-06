Dybala sempre più vicino all’Inter. “C’è ottimismo, ecco cosa manca per chiudere”

Paulo Dybala è sempre più vicino all'Inter. A confermarlo è La Gazzetta dello Sport: gli ultimi aggiornamenti

"L’affare Dybala sta per entrare nel vivo, anche se ormai si gioca a carte scoperte. L’Inter ha presentato la sua offerta: quadriennale da 6 milioni netti a stagione, più uno di bonus. Oltre, l’Inter non può andare, ma la corte è serrata e l’ottimismo sempre crescente. Anche perché Paulo nelle ultime settimane ha già piazzato più di un no tra Siviglia, Dortmund e Newcastle. Dybala ama l’Italia e ha voluto ribadirlo ancora una volta, pur senza sbottonarsi troppo sul futuro", spiega il quotidiano.

Secondo La Rosea, Dybala ha già scelto l'Inter ma il club nerazzurro prima deve cedere Sanchez, per liberare un ingaggio pesante e una 'casella' in attacco. Il cileno piace al Siviglia ma l'ingaggio da 7,5 mln netti a stagione rallenta la trattativa tanto che l'Inter sta valutando l'ipotesi di pagare la buonuscita per anticipare l'addio dell'ex Barcellona e Manchester United. "Perché serve il suo addio per accelerare la firma di Dybala", conferma La Gazzetta dello Sport.