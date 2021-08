GdS – Inter, 55 mln per il mercato: Dzeko vicino, Zapata in stand-by. Retroscena Vlahovic

La trattativa con il Chelsea per Lukaku è in dirittura d'arrivo e ora l'Inter deve concentrarsi sul come sostituire il belga

Matteo Pifferi

La trattativa con il Chelsea per Lukaku è in dirittura d'arrivo e ora l'Inter deve concentrarsi sul come sostituire il belga: "La soluzione più semplice è quella che porta a Edin Dzeko, mentre il sogno Dusan Vlahovic fatica a prendere corpo a causa della resistenza della Fiorentina. Ma l’Inter ha fretta, il campionato è alle porte", spiega infatti La Gazzetta dello Sport. C'è stato un dialogo aperto con l'Atalanta per Zapata ma la richiesta iniziale di 50 mln ha frenato un po' il resto della trattativa. "I più ottimisti dicono che si può chiudere a 35 milioni di euro, eppure la pratica (avviata per tempo) in questo momento appare rallentata. L’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio stanno riflettendo sul da farsi, ma non hanno tanto tempo a disposizione. Anche perché, ora come ora, devono fare i conti con una sostanziale limitazione. Per il Fair Play finanziario interno al quartier generale di Nanchino hanno decretato che si può reinvestire solo un terzo dei guadagni. E dopo le ricche cessioni di Hakimi e Lukaku, che garantiscono entrate per 185 milioni di euro, l’attuale tetto di spesa si ferma a quota 55 milioni".

Tentativo Vlahovic, sale Dzeko

Per cercare di lenire la partenza di Lukaku, i dirigenti nerazzurri hanno provato l'approccio con la Fiorentina per Vlahovic, provando ad inserire Sensi, che piace ai Viola, nell'affare. Per convincere Commisso, però, servono almeno 60 mln di euro e la cifra è superiore al budget stabilito da Nanchino. Ecco perchè l'Inter si sta muovendo anche sul fronte Dzeko. I nerazzurri sono pronti ad offrire un biennale da 5 mln netti a stagione e da Mourinho è arrivata anche la promessa di liberarlo a fronte di un'offerta pluriennale. "Dal punto di vista tecnico la possibile scelta per Dzeko può portare alla successiva accoppiata con l’argentino Joaquín Correa, in rotta con la Lazio. Ma Lotito, si sa, è un cliente difficile e anche questa pista è tutta da scoprire. Attenzione, dunque, al possibile rientro in gioco di Zapata. Ma questi scenari sono in seconda battuta. L’oggi è ancora velato, anche se Dzeko merita il primo piano", chiosa la Rosea.