EDICOLA TS – Mani Juve su Bremer. Un’altra clamorosa beffa per l’Inter

Ecco la prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 19 luglio. "Mani Juve su Bremer". E ancora: "Dopo Dybala, un'altra clamorosa beffa per l'Inter". Grande spazio al duello di mercato per il centrale brasiliano. Spazio anche alla scelta di Dybala, al rinnovo di Ibra, al ko delle azzurre e alla rabbia dei tifosi del Torino.