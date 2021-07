Emerson Palmieri, c’è il Napoli oltre all’Inter: il Chelsea spara alto, il prezzo

La richiesta del club inglese per l'esterno italo-brasiliano, accostato ai nerazzurri e alla squadra allenata da Spalletti

A caccia di un esterno destro per il dopo Hakimi, ma non solo. L’Inter si guarda attorno e monitora con attenzione anche i laterali mancini sul mercato. Tra questi c’è sicuramente Emerson Palmieri, da tempo nel mirino dei nerazzurri. Seguito anche dal Napoli, “il laterale italiano-brasiliano è in uscita dal Chelsea, ma il club londinese continua a chiedere tanti soldi (20 milioni) per un calciatore in scadenza nel 2023”. Lo fa sapere La Repubblica.