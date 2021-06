Emerson Palmieri, duello Inter-Napoli. “Per Spalletti è prima scelta ma c’è un problema”

Emerson Palmieri potrebbe tornare in Italia. L'Inter da tempo è sulle sue tracce ma ora deve fare i conti con la forte concorrenza del Napoli

Emerson Palmieri potrebbe tornare in Italia. L'Inter, da tempo, è sulle sue tracce ma ora deve fare i conti con la forte concorrenza del Napoli. "Emerson Palmieri resta la prima scelta per il ruolo di esterno sinistro, anche se Cristiano Giuntoli dovrà, in qualche modo, contrastare l’Inter che si è inserita nella trattativa Napoli e Chelsea. Il problema vero, invece, è rappresentato dallo stipendio che percepisce annualmente il giocatore, che è di 4,5 milioni di euro a stagione", evidenzia La Gazzetta dello Sport.