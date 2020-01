Inter, piovono conferme clamorose. La più importante arriva da… Eriksen! “Lo ha colpito…”

Se fino a qualche giorno fa l‘approdo di Christian Eriksen all’Inter sembrava più che altro un sogno, man mano che passano le ore la prospettiva si fa sempre più concreta. Al di là delle indiscrezioni che arrivano dalla Danimarca, infatti, sono sempre più di le testate che si sbilanciano su un possibile arrivo a Milano del centrocampista in scadenza con il Tottenham. Sport Mediaset addirittura sostiene che il giocatore sia stato favorevolmente colpito dal corteggiamento nerazzurro:

“La lista dei pretendenti vede in prima fila Real Madrid e Psg, l’Inter c’è e non è affatto defilata e ha anzi fatto capire a Martin Schoots di essere disposta a proporre al suo assistito un contratto da top player. Un “corteggiamento” che ha favorevolmente colpito il giocatore, allettato dalla prospettiva di essere allenato da Conte, diventando uomo copertina del nuovo corso interista. Discorsi, si diceva, proiettati a luglio. Sino ai giorni scorsi di certo. Forse anche oggi, ma se poi, da qui alle prossime due settimane non arrivassero le notizie attese dalla Spagna, un all-in per il danese troverebbe terreno fertile e già preparato“.

(Fonte: Sport Mediaset)