La Stampa – Eriksen all’Inter, telenovela finita: ecco cosa ha convinto il Tottenham a dire sì

L’Inter vede il traguardo della trattativa Eriksen. Il danese, secondo quanto riportato da La Stampa, è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore dell’Inter:

“Marotta e Ausilio hanno concluso la telenovela che li vedeva impegnati da giorni con il Tottenham per Christian Eriksen, 27 anni, colpo che darà più qualità e alternative al centrocampo di Conte. Per il danese, in scadenza di contratto, l’Inter si è spinta dai 10 milioni di partenza ai 15 più 5 di bonus, cifra che ha convinto i londinesi altrimenti costretti a perdere il giocatore a giugno a parametro zero”, spiega il quotidiano che aggiunge come il giocatore ex Ajax firmerà un contratto di quattro anni a 10 milioni a stagione.