Il figlio di Eto’o riparte dal Benfica B: “Voglio dimostrare di potercela fare”

Nuova avventura in vista per Etienne Eto'o, figlio del grande Samuel, fra gli eroi del Triplete Inter del 2010. Il giovane calciatore camerunense, infatti, rimasto senza contratto dopo la fine del rapporto con il Real Oviedo (Serie B spagnola), avrebbe ricevuto un'offerta di provino dal Benfica B. Ecco le sue parole rilasciate al canale ufficiale del club portoghese:

"C'è sempre pressione nella vita che tu sia o meno figlio di una persona famosa. Ma per me, cerco solo di godermi la mia carriera e dimostrare alle persone che posso farcela. Mio padre ha avuto una grande influenza nella mia vita perché l'ho sempre ammirato e voglio imparare da lui e continuare sui suoi passi. Voglio sempre essere uno come lui. Voglio cercare di essere migliore di lui e non vedo l'ora di scendere in campo e dare il massimo".