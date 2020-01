Inter, Eriksen è a un passo: Mourinho bluffa ancora e lo manda in panchina per Tottenham-Norwich

Il mercato (e l’Inter) si fanno sentire ancora una volta nelle scelte di Josè Mourinho che, contrariamente a quanto dichiarato ieri in conferenza stampa, manda nuovamente in panchina Christian Eriksen per la sfida di Premier League tra Tottenham e Norwich. Che la fumata bianca con i nerazzurri sia definitivamente in arrivo? Ecco le scelte dei due allenatori:

TOTTENHAM Lloris (C), Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Sessegnon, Winks, Lo Celso, Dele, Lamela, Son, Lucas. A disposizione: Gazzaniga, Sanchez, Tanganga, Dier, Gedson, Ndombele, Eriksen.

NORWICH Krul, Aarons, Hanley, Zimmermann, Byram, Tettey, Mclean, Rupp, Duda, Cantwell, Pukki.