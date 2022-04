Frattesi, anche la Juve in corsa: “Grande interesse, l’Inter rispetto ai bianconeri…”

Un altro derby d’Italia in vista. Dopo quello vinto sul campo dall’Inter, questa volta sul mercato per il gioiello del Sassuolo

Un altro derby d’Italia in vista. Dopo quello vinto sul campo dall’Inter, questa volta sul mercato. Le due società sono infatti interessate a Davide Frattesi, gioiello del Sassuolo. Così Fabrizio Romano si è espresso sul centrocampista: “Frattesi? C’è grande interesse da parte della Juve. L’Inter però si è mossa prima di tutte, è nel mirino dei nerazzurri, ora bisogna trattare con il Sassuolo. Frattesi va assolutamente mantenuto nella lista dell’Inter in vista di giugno”, le sue parole a The Here We Go Podcast (ITA).