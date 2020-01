In Brasile – Gabigol tornerà in Italia per parlare personalmente con l’Inter: tre opzioni

I prossimi potrebbero essere i giorni decisivi per decidere il futuro di Gabigol. Secondo quanto riportato in Brasile da Globo Esporte, infatti, l’attaccante brasiliano, che ha terminato il suo prestito al Flamengo dall’Inter, tornerà in Italia questa settimana per parlare personalmente con il club nerazzurro e togliere una volta per tutte i dubbi sul suo futuro. Secondo la testata, il giocatore vorrebbe provare una nuova esperienza in Europa. In questo senso, sono da registrare i sondaggi di West Ham e soprattutto Chelsea. Ma, da parte sua, il Flamengo continua a essere assolutamente in corsa. Gabigol è considerato dai tifosi brasiliani un vero idolo e a Rio de Janeiro non avrebbe bisogno di guadagnarsi il posto.

Lo scorso agosto, Flamengo e Inter avevano trovato un’intesa verbale per l’80% del cartellino del giocatore (di cui è proprietaria l’Inter) sulla base di 16 milioni di euro. Nel caso in cui Inter e Gabigol decidessero di procedere con la società brasiliana, bisognerà capire la nuova richiesta dei nerazzurri.

(Fonte: Globo Esporte)