TS – Gagliardini sul mercato, due opzioni per Asamoah. Ranocchia via? La posizione dell’Inter

“Big in bilico (Brozovic, Eriksen, Godin e Skriniar), rientri dai prestiti da ri-piazzare (Perisic, Joao Mario, Dimarco, Dalbert e Nainggolan), ma anche giocatori meno in vista che sono fuori dal progetto e in cerca di sistemazione”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito alle ultime di mercato in casa Inter e in particolare sul futuro di Andrea Ranocchia: il difensore ha un contratto fino al 2021 ed è finito nel mirino del Genoa. “L’Inter ha lasciato a Ranocchia, scadenza 2021, la possibilità di valutare se optare per un nuovo club dove giocare con maggiore continuità (Genoa?), altrimenti potrà restare senza problemi”, spiega il quotidiano che poi aggiunge come anche Gagliardini, Vecino e Candreva siano sul mercato.

ASAMOAH – Chi invece è ormai prossimo all’addio è Asamoah, già considerato fuori dai giochi negli ultimi mesi. Il ghanese ex Udinese ha un contratto fino al 2021 e ha delle offerte dalla Turchia e dalla Germania e sta valutando la soluzione migliore per rilanciarsi.