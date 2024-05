Sky: “Gudmundsson, Napoli più avanti di Inter e Juve: la situazione”

C’è anche il nome di Albert Gudmundsson tra gli osservati speciali della dirigenza dell’Inter. Ecco il punto di Sky Sport sul gioiello di casa Genoa in chiave mercato. “”Lascerei il Genoa solo per qualcosa di veramente grosso", ha detto l'attaccante islandese. Di sicuro non mancano i corteggiatori. Interessa a diversi club di Premier, in Italia piace a Juventus e Inter, ma al momento il Napoli ha avuto i contatti più avanzati”, si legge.