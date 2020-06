Hakimi, l’Inter già sfiorata due anni fa: “Ecco la verità sui sondaggi attuali”

Achraf Hakimi è stato vicino all‘Inter due anni fa, quando la dirigenza nerazzurra portò poi a Milano Sime Vrsaljko, che poi non lasciò grosse tracce. Da quell’estate, il valore di mercato del laterale ora al Borussia Dortmund (ma di proprietà del Real Madrid) è notevolmente cresciuto. Ora, per strappare Hakimi agli spagnoli, servono almeno 50 milioni. Sulle sue tracce è segnalato con forza il Bayern Monaco. Calciomercato.com, però, fa il punto sui sondaggi effettuati dai nerazzurri:

“… Hakimi è uno dei migliori laterali in circolazione, naturale che piaccia all’Inter come a molti altri club ma ad oggi l’operazione non è impostata o decollata. Il problema reale è la volontà del Real Madrid di tenerlo e dargli spazio, tanto che Zidane vuole attivarsi in primissima persona per dare garanzie ad Hakimi di utilizzo nella prossima stagione. Ecco perché l’Inter è totalmente ferma, lo apprezza ma senza fare altri passi reali. Oggi, l’Inter e Hakimi sono davvero lontani. Pur essendo il laterale perfetto per il calcio di Conte…“.

(Fonte: calciomercato.com)