Inter, Handanovic rinnova: le cifre e la gerarchia con Onana. Scelto il terzo portiere

L'Inter ha definito il reparto portieri per la stagione 2022-2023: a riportarlo è Tuttosport che dà anche aggiornamenti su Handanovic

L'Inter ha definito il reparto portieri per la stagione 2022-2023. "Dalla stretta di mano, all’ufficialità. Samir Handanovic , dopo aver trovato l’accordo per il prolungamento dell’intesa con l’Inter sino al 30 giugno del 2023, a 2.5 milioni di euro con opzione per un altro anno a favore però del club, firmerà materialmente il nuovo contratto con i vice campioni d’Italia. Lo sloveno inizierà quindi la sua undicesima stagione consecutiva a Milano", spiega infatti Tuttosport che aggiunge come Samir, che farà anche da chioccia a Onana, punta ad essere titolare, almeno nei big-match.

Il terzo portiere, invece, sarà Cordaz. "Nonostante nella stagione appena conclusa estremo difensore non abbia collezionato alcuna presenza, il suo passato nella Primavera nerazzurra, fondamentale per le liste, oltre al saper far gruppo del 39 enne di Vittorio Veneto, hanno portato Marotta ed Ausilio al voler confermare l’esperto calciatore, ovviamente da terzo. Anche per lui quindi di smettere non se ne parla. La scrivania al Crotone dovrà attendere", chiosa Tuttosport.