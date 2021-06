Pedullà: “Icardi? La Roma ci ha provato, la Juve c’è e l’indizio dal safari…”

Le novità dall'esperto di calciomercato sul futuro dell'attaccante argentino ex Inter, ora in vacanza dopo la stagione con il suo PSG

“Possibile vedere Icardi alla Roma?”, la domanda di un utente in diretta su Sportitalia. Dell’ex capitano dell’Inter, ora al PSG, ha parlato così Alfredo Pedullà, esperto di mercato: “Lui dice che sta bene a Parigi, poi mette le zebre sui social. Potrebbe mettere altri animali sui social, anche se fa il safari. Non c’erano leoni, tigri, leopardi, ma solo le zebre. È un sentiero minato. Quando la Roma ci ha provato seriamente, il PSG ha detto no. La situazione è aperta, lo mettiamo tra gli obiettivi della Juve sicuramente”, le sue parole.