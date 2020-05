CdS – Icardi? Già venderlo a 70 mln vuol dire svalutarlo. Non si dimentichi che all’Inter…

Negli ultimi minuti del calciomercato estivo 2019, l’Inter riusciva a cedere Mauro Icardi in prestito con diritto di riscatto a 70 milioni di euro al Paris Saint-Germain, rimandando un addio definitivo che potrebbe concretizzarsi quest’anno. La storia tra l’argentino e i nerazzurri è ormai chiusa, ma la cifra indicata nel diritto di riscatto potrebbe essere modificata al ribasso, data l’emergenza coronavirus. Non certo la soluzione ideale, per il valore del giocatore, almeno secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“… Il fatto è che Maurito ha saputo arrivare a fine corsa con l’Inter stringendo tra le mani due titoli di capo-cannoniere. Quindi, già privarsene a settanta milioni – 40 in meno, appunto, della clausola – sarebbe una svalutazione. Da potenziale mega-cessione a un costo del cartellino dimezzato. L’Inter ci rifletterà bene, deve far quadrare i conti prima di ammorbidirsi col Psg“.

