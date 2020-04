In Spagna – Mossa Wanda, Icardi sceglie il futuro. Ma le cifre sono ‘offensive’ per l’Inter

Dopo tante voci, Mauro Icardi sembra aver preso una decisione sulla sua destinazione del prossimo anno. O, almeno, questo è quello che riporta in Spagna la testata Don Balòn, secondo cui l’attaccante di proprietà dell’Inter, attualmente in prestito al Paris Saint-Germain, dopo un colloquio con Wanda Nara, sua moglie e agente, avrebbe scelto di giocare nell’Atletico Madrid, piombato sulle sue tracce nei giorni scorsi.

Una destinazione, quella spagnola, secondo Don Balòn sempre presa molto in considerazione da parte di Icardi, seguito dal Real Madrid nei mesi scorsi, prima che arrivasse Jovic. Ora, l’argentino potrebbe giocare sull’altra sponda di Madrid, dove Simeone lo attende a braccia aperte.

Quello che non quadra, però, è la cifra riportata dalla testata. Secondo Don Dalòn, infatti, Icardi potrebbe trasferirsi in Spagna, anche a causa della scadenza del suo contratto datata 2021, per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Decisamente inferiore ai 70 milioni indicati, per esempio, nel diritto di riscatto per il Paris Saint-Germain. Difficile che l’Inter si sieda al tavolo delle trattative con questi numeri.

(Fonte: donbalon.com)