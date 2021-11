CM – Insigne, tentazione Inter per il futuro: la situazione con il Napoli

Gli aggiornamenti sul futuro del capitano del Napoli, in scadenza di contratto al 30 giugno e accostato anche all'Inter

Tra passato, presente e futuro. Scartato dall’Inter quando aveva 11 anni, Lorenzo Insigne si prepara ad affrontare proprio i nerazzurri nel big match di domenica sera. Così Calciomercato.com parla del futuro dell’attaccante del Napoli: “Da scrivere ci sarebbe una firma sul contratto, che non arriva, in quanto l'offerta al ribasso del Napoli non convince. Mentre tenta, sullo sfondo, l'Inter. E qui ritorna il club nerazzurro, avversario domani e due di picche in passato, che fiuta l'affare a zero: non dovesse rinnovare, non dovesse cedere alle lusinghe di Toronto Fc che ne vorrebbe fare il nuovo Giovinco, Marotta, la prossima estate, potrebbe e vorrebbe regalarsi Insigne a zero. Come fatto con Calhanoglu la passata stagione, come fatto con De Vrij: un nuovo gioiello per la collezione. E, soprattuto, per Inzaghi”, si legge.