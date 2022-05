Inter, quanti saluti: in sei 6 diranno addio. E c’è il rebus Sanchez

Sei addii certi in casa Inter. E il rebus sul futuro di Alexis Sanchez da sciogliere. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport

Sei addii certi in casa Inter. E il rebus sul futuro di Alexis Sanchez da sciogliere. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport in chiave mercato: "Del rinnovo di Perisic, invece, si discuterà già oggi, mentre ieri in tanti hanno più o meno ufficialmente salutato: Vidal scadrà senza rinnovo, come Vecino e il commosso Ranocchia (via senza troppi rimpianti pure Caicedo, Kolarov e Radu), mentre con Sanchez (0 minuti ieri) si affronterà lo scivoloso tema della buonuscita", si legge. Sarà dunque un'estate di importanti novità per i nerazzurri: sono almeno 6 i giocatori da sostituire.