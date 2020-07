L’Inter punta “un altro Hakimi”. Affare da 30mln: “E’ il nome che vogliono ad Appiano”

Dopo aver messo a segno ormai da tempo il colpo Hakimi dal Real Madrid via Borussia Dortmund, l’Inter si muove in queste settimane per rinforzare la fascia opposta, quella mancina. Antonio Conte, infatti, pretende un giocatore di pari livello a sinistra e, secondo quanto quanto riportato da calciomercato.com, il nome che ad Appiano vogliono tutti è quello di Emerson Palmieri, esterno del Chelsea, poco considerato da Frank Lampard e valutato dai Blues circa 30 milioni di euro.

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, sta spingendo per trovare la quadratura del cerchio e provare a ottenere un piccolo sconto. Anche se la strada non è poi così in discesa, dato il burrascoso divorzio tra Antonio Conte e il club londinese. Ma l’ex ct ci spera. E Marotta lavora per accontentarlo.

(Fonte: calciomercato.com)