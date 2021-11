CM – Inter, bagarre in Serie A per Kostic: anche Mourinho lo ha chiesto

Non ci sono solo i nerazzurri sulle tracce dell'esterno, che settimana scorsa ha cambiato agente e vuole l'Italia

Bagarre in Italia per Filip Kostic. L’esterno sogna il trasferimento in Serie A e sulle sue tracce ci sono diverse squadre, tra cui sicuramente l’Inter. Ne parla così Calciomercato.com oggi: “Non solo Inter, Lazio e Fiorentina. Anche la Roma si è inserita nella corsa a Filip Kostic dell'Eintrach Francoforte. L'esterno serbo, che ha da poco cambiato agente passando a Lucci, piace a Tiago Pinto che vorrebbe regalarlo a Mourinho in previsione dell'addio di Mkhitaryan”, si legge.