L’Inter stringe per Bellanova. “Ideale per Inzaghi. Il costo e la contropartita giusta”

Ieri è andato in scena un incontro in sede Inter tra Simone Inzaghi, Marotta e Ausilio. Si è ovviamente parlato di mercato, con la priorità che, al momento, è rappresentata dal sostituto di Perisic. "Raoul Bellanova, esterno destro del Cagliari retrocesso, è una delle poche note liete in Sardegna ed è stato identificato come rinforzo ideale per Simone. Un po’ per aggiungere italianità e un po’ perché i margini di crescita sono considerati alti: un profilo così ammorbidirebbe, comunque, una eventuale partenza di Denzel Dumfries, non così sicuro come qualche settimana fa di restare a Milano. L’innesto di Bellanova guarda al futuro, ma nel presente obbliga il tuttofare Darmian a spostarsi sulla fascia sinistra, in cui si trova altrettanto a suo agio", spiega La Gazzetta dello Sport.